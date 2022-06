“Pronti a copiare? Non si fa, non si dice…Però domani quando escono le tracce sicuramente un’occhiata alla compagna o al compagno più in gamba…”. È il particolare auguri ai maturandi arrivato con una diretta su TikTok da Matteo Salvini. Parlando del tototema (“non so se abbiate avuto soffiate”), il leader della Lega dice i temi di attualità che secondo lui potrebbero uscire (qui le tracce uscite) e agli studenti del quinto superiore consiglia: “Godetevela, vi sembrerà di non ricordare nulla, vi starete riempendo di bigliettini, stando alle statistiche almeno uno studente su tre cercherà di copiare…Non dico nulla perché non si può dare il cattivo esempio, però vi posso dire che questa è una notte che vi ricorderete per tutta la vita”.

Dopo aver chiesto se i ragazzi sono “pronti a copiare”, poi, l’ex ministro dell’interno fa un appello a professori e professoresse: “Lasciate che sti ragazzi, dopo due anni di Dad, vita infernale, casini…lasciategliela godere sta maturità”. Quindi parlando di nuovo ai maturandi specifica: “Se avete un po’ di vuoto buttarsi sull’attualità e dare una sbirciata al banco di quella o di quello di fianco”.