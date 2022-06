“Le Regioni hanno ragione e il Governo condividerà un percorso, ci sono le condizioni per lo stato di emergenza e dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. È un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa parlando dell’emergenza siccità. “Dobbiamo assolutamente sostenere il comparto agricolo – ha proseguito Costa – che non è solamente un comparto produttivo ed economico, ma garantisce il presidio e la manutenzione del nostro territorio, ed è vitale e fondamentale per il nostro Paese. Tra l’altro è un settore già fortemente colpito dalle conseguenze della guerra, con i rincari delle materie prime, con la peste suina. Certamente è un momento di grande difficoltà per il comparto agricolo – ha riconosciuto il sottosegretario – e credo sia doveroso da parte dal governo e delle istituzioni condividere un percorso con le Regioni per mettere in atto una serie di sostegni in questo momento delicato”.