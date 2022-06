Chiara Ferragni sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Amadeus in diretta al Tg1 delle 20 di lunedì 20 giugno: il momento è stato documentato “live” sui social dai Ferragnez, che hanno pubblicato tutto sulle rispettive storie di Instagram. Fedez, trepidante per la notizia, non è riuscito a trattenersi e l’ha “spoilerata” pochi secondi prima: “Devo dirlo prima di Amadeus, lo conduce mia moglie, lo conduce mia moglie” si sente nei video e lei, infastidita dall’atteggiamento del marito, replica “no, no, no“. Poi, le storie successive mostrano Chiara e Fedez che si abbracciano e la reazione dell’influencer che ammette: “Mi tremano le mani ragazzi”. Riconoscente ed emozionata per l’incarico, Chiara Ferragni ha poi pubblicato un selfie con Amadeus, in cui lo ringrazia di averla scelta al suo fianco per l’evento musicale più importante d’Italia.