Terremoto all’Isola dei Famosi. In seguito al ritiro di Edoardo Tavassi per un problema al ginocchio, la madre Emanuela Fuin ha affidato ai social una severa critica alla produzione del reality di Canale 5: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo”, ha detto. Una dichiarazione criptica, che non è passata affatto inosservata. Anche perché a supportare il fratello è intervenuta, attraverso le stories di Instagram, anche la sorella Guendalina, che nei mesi scorsi aveva iniziato con lui l’esperienza in Honduras: “Ciao Edo, torna a casa. La nostra vita è così: sempre a un passo dalla felicità. Ti aspettiamo tutti a braccia aperte”. Ha poi continuato: “Speravo tanto in Edoardo perché almeno lui poteva essere la mia rivincita. E invece niente. La sfiga ha voluto che si facesse male. Per me è stato il vincitore morale di quest’Isola, che avrebbe addirittura potuto vincere. Questa è la nostra vita: arrivare a un millimetro dalla felicità, per poi vederla andare in fumo così”. Che Edoardo Tavassi sia davvero stato costretto a lasciare il programma?