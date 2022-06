Nel corso del talk di FqMagazine ‘Programma’, Vladimir Luxuria ha ripercorso la storia del Pride, raccontando le prime manifestazioni di piazza per rivendicare i diritti delle persone Lgbtqi+. Attivista ed ex politica, personaggio televisivo e opinionista, nel 1994 Luxuria è stata tra gli organizzatori del primo Pride a Roma, quando ancora si chiamava Gay Pride. “Avevamo paura che fosse un flop, perché era la prima volta – ha raccontato intervistata da Claudia Rossi, Andrea Conti e Martina Castigliani (RIVEDI QUI LA DIRETTA INTEGRALE) – Oggi c’è la fila di persone disposte a mettere la faccia nei talk televisivi e a parlare di sé. Nel 1994 invece erano molto poche. Non c’era quasi nessuno tra i personaggi famosi che voleva sposare la nostra causa. Ora fa figo, ma all’epoca era difficile. Ricordo un palco scalcagnato, due lucette da sagra di paese e la paura che non venisse nessuno. E ricordo la mia emozione quando vidi un fiume di persone, eravamo 20mila. Devo ringraziare le prime persone che ci hanno messo la faccia, come Franca Valeri e Franca Rame che non volle nemmeno i soldi del treno. E poi Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Mariagrazia Cucinotta. I pionieri vanno sempre premiati e ricordati”