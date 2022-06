Eccezionale opinionista dell’ultima Isola dei Famosi e da sempre in prima linea per i diritti LGBTQ+. Vladimir Luxuria è ospite al talk Programma martedì 14 giugno dalle ore 19 con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è in diretta streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. Vladimir Luxuria è un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga ed ex politica italiana. Ogni lunedì è su Canale 5 con Nicola Savino ad arricchire il parterre degli opinionisti di uno dei programmi di punta di Mediaset.

Durante la diretta si parlerà anche del Pride Month e sarà in diretta anche Martina Castigliani, responsabile della sezione Diritti de IlFattoquotidiano.it. È il mese del Gay Pride, manifestazione nata per celebrare la cultura e i diritti della comunità omosessuale e LGBTQ+. Nel corso degli anni sono nate e si svolgono tuttora parate ed eventi in tutto il mondo. Tutto ha origine nel giugno 1969 allo Stonewall Inn, lo storico bar di Greenwich Village simbolo delle battaglie per i diritti dei gay. L’anno seguente, il 28 giugno del 1970 la città di New York fu testimone del suo primo gay pride.

Negli Anni 80 Vladimir Luxuria ha iniziato ad occuparsi del movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex, Transgender) collaborando e poi dirigendo negli Anni 90 il Circolo di cultura omosessuale Mario Meli. Nel 1994 ha fatto parte del gruppo di organizzatori per primo Gay Pride d’Italia, a Roma, insieme a Imma Battaglia.