Si chiude con grande soddisfazione l’anno televisivo di Stefano De Martino conduttore su Rai Due con “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”. Su Canale 5 invece è stato ancora una volta nella giuria di “Amici di Maria De Filippi”. Il 9 giugno Stefano De Martino debutta al cinema con “Il giorno più bello”, film di esordio di Andrea Zalone. Il neo attore ha presentato la pellicola in diretta streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti venerdì 10 giugno alle ore 12 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.

De Martino interpreta Pier in procinto di sposarsi con Chiara (Fiammetta Cicogna). Ad organizzare il matrimonio è il wedding-planner Aurelio (Paolo Kessisoglu), alle prese per l’ultima volta con il suo lavoro di organizzatore prima di vendere l’attività di famiglia e cambiare lavoro dopo anni.

Tanti gli argomenti affrontati durante la diretta, dalla riconferma dei due programmi di RaiDue, a Tim Summer Hits che condurrà dal 30 giugno insieme ad Andrea Delogu. E ancora, un nuovo programma, che è l’adattamento di un un format americano, in arrivo a settembre e una sopresa sul figlio Santiago: è proprio lui a dargli dei suggerimenti sulla parte autorale di alcuni programmi…

Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata (Na) nel 1989 da padre ballerino di danza classica e madre insegnante. La danza, respirata in famiglia sin da bambino – con il padre in forze nel Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli – diventa la sua passione a partire dai 10 anni. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, dove si specializza in danza moderna e contemporanea e in seguito lavora nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete.

Nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 dove viene eliminato in semifinale. Quello stesso anno, vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet, importante Compagnia di danza classica e moderna fondata a New York da Dwight Rhoden e Desmond Richardson. Con Complexions intraprende un tour internazionale che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista.

Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Nel 2011, nel balletto di Luciano Cannito Cassandra, interpreta il ruolo di Enea. Nel 2015 De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato in onda all’inizio del 2016 su Canale 5. A partire dal 2016 è nel cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5. Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

Dal 2019 conduce su Rai Due il programma comico Made in Sud. Nel medesimo anno conduce sempre su Rai Due la Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro 2019. Dal 2019 presenta Stasera tutto è possibile.