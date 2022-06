“Mahmood ha completamente stonato ‘Brividi’ stasera, dategli una pastiglia per la gola“, “E’ ubriaco?”, “Comunque dopo Sanremo dev’essere successo qualcosa“. Si sono scatenati i commenti su Twitter dopo l’esibizione di Mahmood sul palco dell’evento musicale di Radio Zeta. Il cantante, amatissimo dal pubblico, si è esibito con alcuni dei suoi successi e poi, in coppia con Blanco, ha cantato “Brividi“, il brano che ha consegnato loro la vittoria al Festival di Sanremo: forse per l’emozione, forse per problemi tecnici o più semplicemente perché una serata “storta” capita a tutti, fatto sta che la sua performance non è stata delle migliori. Si sono infatti avvertiti distintamente stonature ed errori, in particolare nei ritornelli, tanto che anche i suoi fan non hanno potuto fare a meno di esprimere il loro disappunto. Urge comunque sottolineare come la canzone in questione sia tutt’altro che semplice da interpretare, tra acuti, falsetti e cambi di tono repentini che tenderebbero insidie a chiunque.