Stefano Bollani e Valentina Cenni tornano con un disco e un programma tv. Il compositore e l’attrice e cantante saranno ospiti al talk Programma in diretta streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine venerdì 3 giugno alle ore 17. I due artisti presenteranno a Claudia Rossi e Andrea Conti il loro nuovo disco “Via dei matti numero 0” e la puntata speciale in prima serata dal titolo “Via dei Matti Picture Show”, in onda il 5 giugno su Rai Tre. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema che verrà affrontato dal punto di vista della musica, andando ad indagare, con note e parole, quel rapporto che lega la musica al cinema antico almeno quanto lo è il cinema. Intanto è uscito l’album Via Dei Matti Numero 0: “La registrazione nasce così, dal desiderio di continuare a giocare con la musica che amiamo, quella che ci fa stare bene – raccontano Cenni e Bollani- Ci piace pensare che questo sia un disco da cantare tutti insieme”.