Per la serie “indovina chi viene a Palazzo?” Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono riusciti a rubare la scena a mezza Famiglia Reale pur non partecipando se non “lateralmente” al Trooping the Colour, la parata militare che ieri ha aperto le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina. La quale, in maniera strategica e per evitare situazioni imbarazzanti, ha voluto che dal balcone di Buckingham Palace si affacciasse solo una cerchia ristretta di membri della Royal Family. Insomma, niente assembramenti per la foto di rito, passando dai consueti 40 esponenti di Casa Windsor ad appena 18. Ufficialmente è stato un messaggio ai “tax payers”, ai contribuenti britannici, come a dire “ha diritto di affacciarsi con la Regina solo chi lavora senza sosta per rappresentare il Paese e l’istituzione monarchica”.

Ufficiosamente è stata invece la via diplomatica per disinnescare il “caso” del principe Andrea di York travolto dagli scandali sessuali (per altro s’è preso pure il Covid, dunque non parteciperà a nessuno degli eventi pubblici previsti da qui a domenica) e soprattutto quello dei Duchi di Sussex. Che da settimane sono i Godot di questo Giubileo di Platino, convitati di pietra nonostante le tensioni familiari. Che fossero a Londra era noto da giorni ma non era chiaro invece da dove avrebbero assistito alla parata. Il mistero è stato svelato dalle telecamere della BBC, che hanno pizzicato Harry e Meghan nell’ufficio del Maggiore Generale, la piazza principale dell’evento, dove si è conclusa la sfilata delle guardie a cavallo alla quale hanno preso parte attivamente anche il principe Carlo e il figlio William oltre che la figlia della Sovrana, la principessa Anna. Del resto, era impossibile non notare Meghan Markle, che per l’occasione ha sfoggiato un abito blu navy con scollo a barchetta e cappello a tesa larga del brand Stephen Jones. Harry invece portava un classico completo di alta sartoria inglese ma senza decori militari, visto che dopo la Megxit e il trasferimento in California Elisabetta II gli ha revocato tutti i titoli. Ed eccoli dunque spuntare dal balcone dell’ufficio del Maggiore Generale, dove c’erano anche le amate cugine di Harry, le principesse Beatrice ed Eugenia di York, oltre che gli altri nipoti della Regina: mentre Meghan scherzava con Mia Tindall e Savannah Phillips, le figlie dei cugini di William e Harry, quest’ultimo è stato visto parlare con il duca di Kent, che pochi minuti dopo ha poi scortato la Regina a Buckingham Palace. Per gli aficionados della coppia, l’appuntamento che sa di rivincita è per oggi, venerdì 3 giugno: alle 11:50 su Real Time trasmetterà infatti in diretta la messa celebrativa per il Giubileo, con l’arrivo della Famiglia Reale e degli altri ospiti nella cattedrale di St. Paul. Alla cerimonia ci saranno anche Harry e Meghan e hanno tutta l’intenzione di prendersi la scena.