“Dal 24 febbraio, l’esercito russo ha lanciato in totale 1.474 attacchi missilistici in Ucraina, utilizzando 2.275 diversi missili, la stragrande maggioranza – su obiettivi civili”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Instagram, specificando che ci sono stati “più di 3000 attacchi aerei in meno di tre mesi” da “aerei e elicotteri russi”.

Oggi, ha continuato, “la situazione più difficile è nel Donbass” dove “gli occupanti stanno concentrando la maggiore parte delle loro attività, massacrando e cercando di distruggere tutto ciò che c’è. Nessuno ha mai distrutto il Donbass nel modo in cui l’esercito russo sta facendo adesso”.