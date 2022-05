Marco Fenoglio, 46enne candidato nelle liste Udc alle comunali a Mondovì (Cuneo) nella coalizione del Centrodestra, ha prima presentato denuncia e poi ritirato la propria candidatura a perché in rete è comparso un video erotico che lo vede come protagonista. Le immagini, ha dichiarato, sono state girate e diffuse a sua insaputa: motivo per cui si è rivolto alla Polizia postale.

Fenoglio, che sosteneva il candidato sindaco Enrico Rosso, che sui giornali locali ha commentato: “Eravamo completamente all’oscuro di tutto. L’unica attività di monitoraggio da parte dei responsabili delle liste a sostegno riguarda i certificati penali di chi intende candidarsi, per verificare preliminarmente le condizioni di incandidabilità. La sfera privata rimane tale. Marco Fenoglio ha ritirato la propria candidatura prima che la lista venisse formalmente depositata”.