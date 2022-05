“Io amavo tanto Johnny Depp, perché quando tutto andava bene era così bello. Ma lui amava anche un’altra cosa orribile che avrebbe preso il sopravvento su di lui. Ormai era diventato un’altra persona. Una volta mi prese per il collo e disse che poteva uccidermi. Mi spogliò e disse che stava cercando la sua cocaina”. È un estratto della testimonianza dell’attrice Amber Heard nel primo giorno della sua deposizione nell’aula di Fairfax in Virginia nel processo contro il suo ex marito Johnny Depp