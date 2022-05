Dopo 24 anni di fidanzamento, la giornalista del TG5 Cesara Buonamici sposerà il compagno Joshua Kalman. A dare la notizia è Novella 200o, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio: la cerimonia si svolgerà la prossima estate con un rito civile a Fiesole, Toscana, città d’origine della giornalista. Da sempre molto riservata, la Buonamici aveva parlato della sua relazione a Verissimo: “Non siamo ancora sposati, ma sì, ci abbiamo pensato. È che quando le cose funzionano si ha paura di rompere l’incantesimo. Ma sai, la vita è lunga”.

La Buonamici e Kalman hanno in comune tante passioni, tra le quali viaggiare: “Abbiamo un buona sintonia, ci piacciono tante cose da fare insieme, come viaggiare. Lui mi ha reso una donna migliore, mi ha aperto la mente perché lui è un cittadino del mondo: è nato in Israele e ha viaggiato tanto. La sua stessa religione mi ha arricchito, anche se ognuno è rimasto della sua fede. È stato uno scambio”. La coppia non ha figli, anche se la giornalista, da Silvia Toffanin, ha ammesso di averci provato: “Non sono venuti, alla fine si accetta la realtà delle cose. Ho cominciato a pensarci un po’ da grande. Ho, però, un nipotino a cui voglio molto bene”.