La parola ad Amber Heard. Alla quinta settimana di processo per diffamazione intentato dall’attore Johnny Depp alla ex moglie Amber Heard arriva la testimonianza della giovane attrice. Acconciatura alla Veronica Lake, tailleur castigatissimo e borse sotto gli occhi come dopo lunghe notti passati a piangere senza dormire, la Heard ha illustrato alcuni episodi di violenza fisica e sessuale a cui l’avrebbe sottoposta l’ex marito. Il primo episodio è stato descritto dall’attrice così: “Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse. Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano”.

Poi ha aggiunto: “C’era un barattolo di cocaina vicino a noi”. Successivamente Depp si sarebbe scusato singhiozzando dicendo che non l’avrebbe più fatto e sostenendo che pensava “di aver messo a bada questo mostro”. Il secondo episodio, tra i diversi che sarebbero accaduti secondo la difesa della Heard, è datato 2013, ed è stato descritto in questo modo in aula dall’attrice: “Mi ha afferrato il seno, mi ha toccato le cosce, mi ha strappato la biancheria intima e ha continuato perquisendo le mie cavità, infine mi ha infilato le dita dentro”. Heard sostiene che Depp fosse furioso dopo averla accusata di flirtare con un’altra donna. La testimonianza dell’attrice si conclude con l’evocazione di un’immagine precisa: la ragazza che come si estranea, immobile, subendo violenza, senza dire basta, fermati o qualunque parola, in attesa che l’atto definito violento finisca. Altri dettagli sono emersi dalle ultime ore di udienza Depp Vs Heard. Intanto l’avvocato della difesa di Depp ha messo a verbale un regalo della Heard all’ex marito: un lungo coltello con dedica sulla lama – “Fino alla morte”.

L’avvocato di Depp ha argomentato che Amber non poteva aver tanta paura del marito se gli aveva fatto quel regalo, per di più con quel tipo di messaggio. Sempre sul banco degli testimoni è apparsa la psicologa Dawn Hughes che ha definito la situazione psicologica della Heard come affetta da disturbo da stress post-traumatico. Secondo la Hughes, Depp avrebbe spinto più volte la moglie contro la sua volontà a praticargli sesso orale mentre era ubriaco, un’altra volta l’avrebbe penetrata con una bottiglia, poi ci sarebbero momenti in cui la Heard è stata schiaffeggiata e un’altra ancora in cui lui le ha stretto le mani attorno al collo minacciandola di morte. La psicologa ha infine spiegato che Depp, a suo avviso, avrebbe come imposto la sua “natura di controllo” sulla ex moglie.

Last but not least ci sarebbe anche la relazione tra la Heard ed Elon Musk. I due si sono conosciuti nel maggio 2016 durante il Gala del Met. Anzi secondo l’agenda della psicologa che ha seguito la Heard, i due si misero insieme poco dopo il 27 maggio 2016. Le date risultano importanti in questa vicenda processuale perché Depp nella sua accusa di diffamazione comprende anche un presunto tradimento dell’ex moglie con Musk. Il 27 maggio 2016 risulta una data cruciale perché quel giorno l’attrice chiese in tribunale un ordine temporaneo che impedisse a Depp di avvicinarla.