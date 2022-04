La nuova biblioteca del comune di Capurso, in provincia di Bari, ha guadagnato un testimonial molto particolare. Il comico Checco Zalone, infatti, è originario proprio di Capurso e ha deciso di mandare un videomessaggio di auguri in occasione dell’inaugurazione. Con la consueta ironia. “Cari compaesani, io non amo fare i video perché li ritengo di circostanza, però questa volta non potevo esimermi. Il mio amico Gianni Locorotondo dell’amministrazione comunale di Capurso mi ha scritto per messaggio che si inaugura la nuova biblioteca in paese. Mi ha scritto ‘Se manderesti un video, mi fai felice‘ e quindi c’è bisogno di una biblioteca a Capurso… L’amministrazione comunale sta investendo tantissimo per la cultura a Capurso, complimenti! Ci saranno anche il cinema e la metropolitana. Londra trema! Viva Capurso!“