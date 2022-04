La fine della storia d’amore nata al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continua a far parlare. Dopo la risposta della principessa al comunicato ANSA attraverso cui il campione di nuoto ha ufficializzato la rottura, una terza persona commenta l’accaduto attraverso i social. Si tratta di Monica Contrafatto, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che, con una story su Instagram (ora scaduta), ha scritto: “Si sono lasciati? Strano… era così palesemente innamorato di far bella figura“.

Non è la prima volta che la campionessa ha da dire qualcosa sulla storia tra Bortuzzo e la principessa. Già durante il Grande Fratello Vip, infatti, non aveva apprezzato il comportamento del nuotatore: “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già “asfaltato”. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende da tutto… Stop vittimismo a favore delle telecamere“.