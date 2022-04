“La distruzione del nostro esercito a Mariupol, dei nostri uomini, porrà fine a tutti i negoziati“. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “C’è una crisi umanitaria: mancano cibo, acqua e medicine. Tuttavia, i ragazzi si stanno difendendo eroicamente, siamo grati a loro per questo. Ma la gratitudine non basta, quindi stiamo sviluppando altri piani e processi di negoziazione. Siamo – comunque – in contatto con i soldati che ora si trovano in una fabbrica chiusa”, ha concluso.