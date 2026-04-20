Organizzava eventi nei più noti locali della movida di Milano e offriva un giro di escort agli ospiti facoltosi delle feste, tra cui imprenditori e anche alcuni calciatori. Questo è il profilo della società finita al centro dell’inchiesta della Procura di Milano che ha portato quattro persone agli arresti domiciliari. Inoltre, sono state effettuate alcune perquisizioni e un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi, per oltre 1,2 milioni di euro.

Le quattro ordinanze degli arresti domiciliari sono state firmate dalla gip Chiara Valori. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, come si legge in una nota, hanno consentito di acquisire un numero considerevole di elementi di prova che risultano particolarmente significativi circa il ‘modus operandi’ degli indagati: dietro lo schermo di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale.

Donne che alloggiavano nei locali della stessa sede della società e che venivano successivamente remunerate per trascorrere le serate con una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per serate da migliaia di euro. In particolare, imprenditori e un numero notevole di giocatori di Serie A.

L’attività della Guardia di Finanza, che ha riguardato la ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati dall’organizzazione criminale, ha in particolar modo permesso di rilevare come le fonti reddituali degli indagati, del tutto sproporzionate rispetto a quelle dichiarate, siano di fatto esclusivamente riconducibili al business legato all’organizzazione di eventi e al servizio di escort.