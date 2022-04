“Draghi ha sbagliato con la sua battuta sui condizionatori? No, forse c’è stato un eccesso di semplificazione, che comunque ci sta in una fase comunicativa come una conferenza stampa. Ma voglio cogliere l’aspetto positivo delle dichiarazioni del presidente Draghi: la necessità di un efficientamento energetico e di una riduzione dei consumi. E proprio per questa ragione il superbonus 110% è un valore assoluto di questa legislatura, perché va proprio in quella direzione”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, che aggiunge: “Per usare di meno i condizionatori in estate e soprattutto meno riscaldamento in inverno, la strada maestra è isolare gli edifici e renderli energeticamente migliori. E quindi credo che sia il riconoscimento di una misura della mia forza politica”.

Il ministro del M5s elogia il presidente del Consiglio: “Draghi ha sempre grande rispetto per tutte le forze politiche e tiene sempre in considerazione le loro istanze. Non ho assolutamente percezione di aumenti di tensione né nel rapporto tra il presidente Conte e il presidente del Consiglio, né tantomeno nel rapporto all’interno del governo, tra la delegazione del Movimento con il presidente Draghi. Ci si parla francamente. Credo che quando si dicono le cose alla luce del sole, sia il modo giusto per affrontarle. Se si nascondono le posizioni, le idee e anche i problemi, questi ultimi non si possono risolvere”.