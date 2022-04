Andrea Delogu sarà ospite al talk in streaming Programma giovedì 7 aprile alle ore 17 con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è su Facebook e YouTube FQMagazine.it de Il Fatto Quotidiano. Proprio la sera stessa la conduttrice sarà in prima serata su Rai Tre giovedì 7 aprile (con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi) a Piazza Maggiore di Bologna per presentare “Tocca a Noi – Musica per la pace”. È il grande evento a sostegno di Save The Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina. Una lunga maratona – nata da una idea de La Rappresentante di Lista – che vedrà alternarsi sul palco oltre al duo anche Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals And Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus. La Delogu è anche reduce dal successo del late show dedicato alla musica “Tonica”, nato dall’idea di raccontare la musica e i musicisti, ma non solo, con uno sguardo curioso e irriverenti.

A Programma si parlerà anche del primo romanzo della conduttrice dal titolo “Contrappasso”, dove in una giornata simile a tante altre, gli esseri umani iniziano a morire in modi violenti e atroci. Per motivi sconosciuti uccidere un animale, che fosse un insetto, un mammifero, un pesce, significava condividerne, all’istante, la stessa sorte. Gli eventi di quel giorno sono ormai storia, e il mondo a suo modo si è adattato alla nuova normalità seguendo il Piano di Sopravvivenza, fra squadre di Arginatori, sacrifici al Dovere, punizioni al Ritmo Delta, isole fantasma e colonie di ribelli.