Si scrive stand up comedian, si legge capacità unica di mettersi a nudo sfruttando il proprio talento comico. Che Michela Giraud sia una delle poche vere rivelazioni televisive degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti ma con La verità, lo giuro!, lo show comico disponibile su Netflix dal 6 aprile, ha fatto il grande salto che meritava. Finito il tempo della gavetta e incassato il tesoretto di popolarità grazie alla prima stagione di LoL-Chi ride è fuori (la hit “Mignottone pazzo” è ancora oggi un piccolo cult), la piattaforma le ha offerto un palco per uno show di un’ora in cui si racconta in maniera inedita, senza filtri, e in cui legge il presente con la lente speciale della sua ironia.

“Netflix mi ha convinto che presentarsi al pubblico quasi partendo da zero fosse una scelta vincente. La scrittura di questo spettacolo è arrivata in un momento in cui avevo già avuto una esposizione e il mio stile di scrittura mi portava a dare per scontati aspetti della mia vita che non avevo mai rivelato. Stavo aspettando il momento giusto e grazie a Netflix ho trovato la forza di mettermi a nudo“, ha raccontato a Today. Insomma, la comica esordiente che debuttava nel 2015 a Colorado, su Italia1, nel frattempo è diventata un’artista matura, complice anche la sinergia con Saverio Raimondo e l’incontro con Serena Dandini, che l’ha voluta nel 2018 ne La tv delle ragazze – Gli Stati Generali. Oggi è cresciuta ed è cresciuta soprattutto la sua scrittura, che si è fatta più asciutta e al tempo stesso più irriverente. C’erano cose che prima non voleva raccontare, oggi ne La verità, lo giuro! si mette a nudo. Solo lei in giacca in paillettes e maxi-spalline, un palco (quello del Vinile di Roma), un microfono a filo e il pubblico.

E si ride, ma si riflette anche, per un’ora filata incrociando vero e verosimile. Dentro c’è tanto, forse quasi tutto, di lei: l’infanzia, la maestra Pina, le vacanze, il rapporto con il proprio corpo, la mancanza di autostima, gli odiatori seriali sui social, il sesso, gli stereotipi, il senso di colpa dovuto all’educazione cattolica (“Non l’ho superato. È sempre vivo dentro di me e mi tormenta. Speriamo non fino alla fine dei miei giorni. Ci sto lavorando”), la famiglia. Molta famiglia. In particolare, il rapporto con la madre dalla personalità fortissima e il senso di protezione per la sorella, che ha la sindrome di Asperger. “Ho cominciato a scrivere il monologo su mia sorella, che parla di questa tematica più larga che è la disabilità, sei anni fa. L’ho fatto riposare come il sugo, perché per certe cose ci vuole un po’ di tempo“, ha rivelato a La Stampa. Il suo pregio più grande? Non seguire i trend della comicità. Michela Giraud punta sull’unicità e il risultato è uno show comico perfetto.