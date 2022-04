La sua casa ai Parioli (appertenuta a Guido Alberti, propritario del liquore Strega) e i tanti ricordi: “Ho conosciuto migliaia e migliaia di persone”. Rosanna Lambertucci parla al Corriere della Sera e viene subito in mente il suo “Più sani e più belli“, il programma che ha anticipato una tendenza oggi consolidata del parlare di benessere e salute e bellezza in televisione. Molti i personaggi che ha intervistato e Lambertucci racconta orgogliosa di “Christian Barnard nel mio salotto venne a raccontare il primo trapianto di cuore al mondo” o ancora “io e il professor Veronesi abbiamo fatto la prima autopalpazione al seno in diretta televisiva”. Divulgazione. E poi Giulio Andreotti che fu ospite per parlare “di cefalea”. Il racconto di una vita piena, professionalmente ma anche sentimementalmente: sposata con Alberto Amodei, fu corteggiata da Alain Delon ma non accettò le pur romantica ‘proposta’. Non mancano le confessioni, quelle che da Lambertucci non ti aspetti. Molto lo stress dello stare sempre in diretta: “E infatti anche se in trasmissione si parlava delle diete e dell’alimentazione sana, io mangiavo malissimo. Mescolavo pizza e pane, patate e pasta. Oggi mangio di tutto ma separando i mondi animali o unendoli a quello vegetale. Una regola semplicissima, ma essenziale”. Poi il cambiamento che nel 1996 la portò ad abbandonare la Rai e l’Italia, quando lei e altri conduttori tv vennero accusati di prendere dei soldi per parlare bene (o “meglio) di certi prodotti: “Lasciai l’Italia, mi trasferii a Parigi. Avevo bisogno di cambiare paese, aria, persone”. Oggi tornerebbe in Rai? “Sì ma mi creda: non è per “tornare e basta”. Vorrei mettere a frutto la mia esperienza come giornalista che da anni si occupa di questi temi. E comunque non per fare cose che non mi competono. Perché se tu sai condurre un programma di salute ma in tv ci vai per cantare, ci sarà sempre qualcuno più bravo di te a cantare. È facile, si chiama coerenza”. Insomma, pare che Signorini possa mettersi l’anima in pace: non ci sarà un Grande Fratello nel futuro di Rosanna Lambertucci“.