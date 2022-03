Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch, l’orologio “spaziale” che la casa svizzera ha realizzato in collaborazione con Omega. C’è chi si è messo in coda venerdì sera e chi, addirittura, già venerdì pomeriggio, fatto sta che in tutta Italia si stanno registrando code e scene di caos fuori dai negozi Swatch: il nuovo orologio – in edizione limitata e non in vendita online – ha provocato oggi, 26 marzo, una vera e propria corsa all’acquisto davanti a tanti, tantissimi negozi. La particolarità del modello? E’ “spaziale”. Chiamata Bioceramic MoonSwatch, riprende in 11 diverse versioni uno dei modelli forse più amati e desiderati nel mondo dell’orologeria: lo Speedmaster di Omegaversione Moonwatch, proprio quello che aveva accompagnato (al polso) il comandante Neil Armstrong nella prima passeggiata dell’uomo sulla Luna il 20 luglio del 1969. L’orologio è in vendita a 250 euro, ma da quanto si è appreso uno dei primi clienti lo avrebbe subito rivenduto a 1.500 euro appena uscito da negozio. Certo non mancano poi gli appassionati e collezionisti.

A Torino, la fila occupa un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma: “Sono qui da ieri notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte“, racconta un trentenne, in attesa come gli altri appassionati di Swatch di mettere le mani sul Moonwatch. “Non è la prima volta – aggiunge un ragazzo – ho fatto la stessa cosa davanti alla Apple in altre occasioni. Poi è arrivata la pandemia…”. In coda c’è chi chiacchiera, chi fa colazione in piedi, con brioche e caffè che si è portato da casa per non perdere il posto. A Venezia, invece, settecento giovani si sono messi in coda dall’una di notte: i residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco dove hanno sede molti dei negozi delle griffe più famose, hanno tempestato di telefonate i Vigili urbani chiedendo il loro intervento per evitare i continui schiamazzi. Il nuovo modello è in vendita in Veneto infatti solo a Venezia e Verona. E così anche nel capoluogo veneto si registra il caos: il primo in coda fuori dal negozio a pochi passi da piazza Erbe è arrivato addirittura alle 16 di ieri pomeriggio. Molti poi si sono messi in fila questa notte. Il flusso della coda è stato monitorato anche da una pattuglia della Polizia locale, che è intervenuta sul posto.

Tante persone in fila anche a Bologna per il lancio di Moonwatch, l’ultimo orologio Swatch. Davanti al negozio del brand in via D’Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani sono in coda dalla notte e sembra che a metà mattina gli orologi disponibili siano già quasi esauriti. Diversi anche i curiosi che si fermano a osservare la fila e a chiedere il motivo dell’assembramento. A Napoli si è creata una vera e propria “lista d’attesa” fuori dal negozio: all’apertura oggi dello store nella centrale Piazza Trieste e Trento c’erano già centinaia di persone ad attendere che hanno creato anche notevoli disagi al traffico veicolare. Tra i tanti commenti dei passanti che non si spiegavano il motivo del forte interesse, considerando l’immagine della folla degli acquirenti in stridente contrasto con il momento storico, spicca quello di un anziano signore che provando a farsi largo sul marciapiede ha urlato: “Ma danno il pane gratis? Ma lo sapete che c’è la guerra?”

La chiave di questo successo incredibile che ha spiazzato tutti (inclusa probabilmente la stessa Swatch)? Il riferimento iconico in primis, ma poi anche la strategia di marketing vincente, che ha puntato tutto sull'”hype” e sull’esclusività di questo modello.