“Facci fallire”. Taffo, l’agenzia di pompe funebri diventata celebre sui social per i suoi post irriverenti, ha usato la sua inconfondibile ironia per lanciare un messaggio di sostegno a Fedez, operato nei giorni scorsi all’ospedale San Raffaele di Milano per un raro tumore neuroendocrino al pancreas. “Fedez, facci fallire”, si legge nella grafica pubblicata su Instagram dalla Taffo Funeral Service Ancona. Nel post, poi, il commento: “Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez“. Il riferimento è all’ultimo album di Fedez, dal titolo “Disumano”, appunto, ma anche ai vergognosi messaggi di odio che, nonostante tutto, alcuni utenti hanno riversato sui social contro il cantante. Neanche a dirlo, il post di Taffo è diventato presto virale, trascinato da tanti commenti positivi e di incoraggiamento nei confronti del marito di Chiara Ferragni.

