“Auguri papà, ti voglio bene”. Con queste tenere parole il piccolo Leone è corso incontro a papà Fedez e gli ha dato il regalo che aveva realizzato per lui, per incoraggiarlo prima del delicato intervento di rimozione del tumore al pancreas a cui il cantante si è sottoposto nei giorni scorsi. Il bimbo, 4 anni, è il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni e ha colorato un quadretto con la scritta “auguri papà, ti voglio bene”. Una sorpresa che ha commosso il cantante, il quale non ha trattenuto le lacrime, come mostra questo video pubblicato su Instagram dalla moglie che ha immortalato la scena.