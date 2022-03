Il Green Pass è sparito da Immuni. Sono decine le segnalazioni degli utenti che da ieri lamentano la “scomparsa” della propria certificazione verde Covid dall’applicazione dedicata proprio all’emergenza coronavirus. Cosa sta succedendo? È presto detto. Il gestore dell’app ha rilasciato un aggiornamento – che in molti casi si è installato in automatico – e con questo è cambiata l’interfaccia, ovvero la schermata iniziale che appare quando si apre Immuni dal proprio smartphone. E, ad una prima occhiata, il Green Pass sembra proprio essere sparito. E così, in molti, davanti alla richiesta di esibire la certificazione, non trovandola più, sono andati nel panico.

In realtà il Green Pass non è sparito, c’è ancora su Immuni, solo ha cambiato posto. Con l’aggiornamento, infatti, è comparsa una nuova sezione “Certificati”, accessibile tramite un pulsante posto in basso al centro, nella barra. Così, se fino ad ora eravamo abituati a esibire il Green Pass da Immuni andando sulla Home e toccando “Recupera Eu Digital Covid Certificate”, ora dopo aver aperto l’app, dobbiamo toccare la voce “Certificati” e lì ci appariranno tutti quelli a nostro nome, dagli esiti dei tamponi a quello vaccinale o di guarigione da Covid. Qualora dovessimo scaricare un nuovo certificato, c’è sempre lì la funzione “Recupera Eu Digital Covid Certificate”. Volendo è possibile riportarlo nella schermata iniziale: basta andare sulla sezione Certificati, toccare il Green Pass, scorrere verso il basso e cliccare “Aggiungi a home”. Così si tornerà ad averlo subito nella schermata iniziale come era prima,