Dopo ore di attesa e silenzio, Fedez è tornato sui social per aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute. Il rapper milanese ha raccontato di essere stato operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas. “Non vedo l’ora di tornare dai miei figli”, ha scritto il 32enne padre di Leone e Vittoria, nati dall’amore con Chiara Ferragni. Proprio la moglie, nota imprenditrice digitale da 26.6 milioni di follower, ha pubblicato sui social due teneri video del primogenito Leone. Il primo ‘pre’ e il secondo ‘post’ intervento di Fedez. “Papà non farti prendere dalle ansie”, ha detto il piccolo mandando poi un bacio alla telecamera. “Papà rimettiti presto, così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo“, è stato invece il secondo messaggio risalente a ieri 23 marzo ma reso pubblico solamente oggi.

Il secondo filmato è stato pubblicato anche da Fedez nel lungo post in cui ha mostrato anche la cicatrice dell’operazione. Un’ondata di messaggi affettuosi lo hanno travolto, dopo aver affrontato giorni molto difficili. Giorni già di per sé particolari e teoricamente di festa, dal momento che Leone è nato il 19 marzo, mentre Vittoria il 23 (ma hanno 3 anni di differenza). Non sono comunque mancati i festeggiamenti, anche se inevitabilmente diversi dal solito. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata“, ha infatti scritto Ferragni in un post pubblicato su Instagram ieri 23 marzo. “Felice 4°compleanno al nostro amore”, invece la didascalia a corredo del post per il compleanno del primogenito.

