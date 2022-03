Mila Kunis e Ashton Kutcher, la coppia di star di Hollywood, si è impegnata in una raccolta fondi per l’Ucraina di cui è originaria l’attrice. “Abbiamo raccolto in una settimana 20 milioni di dollari per i rifugiati – aggiornano su Instagram – e continuiamo a spingere per arrivare a 30 milioni. I primi aiuti umanitari sono già sul campo e Airbnb sta accogliendo i rifugiati”.