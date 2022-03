La famiglia di Grimes ed Elon Musk si allarga. Dopo X Æ A-12, (successivamente modificato in X Æ A X-II), nato nel maggio 2020, la cantante e il ricco imprenditore hanno dato il benvenuto ad una bimba. Il suo nome? Exa Dark Sideræl, detta Y. Ad annunciare il lieto evento è stata la neo mamma, nel corso di un’intervista a Vanity Fair USA, che le ha dedicato la cover del nuovo numero. Grimes, nome d’arte di Claire Elise Boucher, ha spiegato che Exa è un termine informatico (l’exaFLOPS), mentre Dark si riferisce all’ignoto: “Le persone lo temono, ma in realtà è l’assenza di fotoni. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo”. E Sidæreal? È un riferimento al personaggio preferito di Grimes ne Il signore degli Anelli, l’elfo Galadriel. La bimba della cantante e del CEO di Tesla è nata a dicembre tramite maternità surrogata: “Abbiamo sempre voluto tre o quattro figli”, ha detto lei spiegando inoltre che “non esiste una parola per definire il rapporto mio e di Elon. Diciamo un fidanzato, siamo molto liberi. Viviamo in case separate, ognuno fa le sue cose e ci vediamo di continuo. Non mi aspetto che gli altri capiscano”.