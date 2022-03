Un commento al vetriolo contro Gianmarco Tamberi, l’oro olimpico del salto in alto, contro la sua passione per il basket e la sua attitudine alle schiacciate. “Tamberi non sa schiacciare”. La risposta dell’atleta è mozzafiato, un collage di schiacciate veramente notevoli postata su Instagram, commentato così: “Mi ricorda molto la mia professoressa delle medie che chiamò mio padre per dirgli: “Suo figlio si ostina a voler fare salto in alto nella gara della scuola anche se è palese che non ha nessun tipo di talento in questa disciplina. Gli ho detto di fare la corsa campestre ma non c’è verso, anche se sicuramente arriverà ultimo togliendo punti alla scuola, vuole fare di testa sua! Può per favore dirglielo lei che non è assolutamente portato per il salto in alto?!?!”