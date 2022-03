Tra gli ospiti della puntata di C’è Posta Per Te andata in onda ieri 5 marzo, anche Antonino Cannavacciuolo. Lo chef stellato ha preso parte ad una toccante storia. Quella di Dora, una ragazza che ha un rapporto molto speciale con il nonno Amedeo, da cui è andata a vivere da quando la nonna è morta. “Non voglio perdermi neanche un minuto della sua vita perché non voglio che mi succeda quello che è accaduto con nonna. È morta quando avevo 15 anni e mi sono resa conto che la vita è una e non è eterna”, ha spiegato la conduttrice Maria De Filippi raccontando la storia della giovane presente in studio. Non appena si è aperta la busta, Dora ha preso la parola: “Nonno, so quanto ti manca nonna perché manca tanto anche a me. Ti vedo ogni giorno andare al cimitero e parlare con lei, però vorrei che tu mi parlassi di tutto ciò che pensi e provi. La tua sofferenza e la tua felicità sono e saranno sempre anche le mie”.

Poco dopo ecco che dalle scale dello studio scende lo chef stellato: “Hai una storia bellissima, Amedeo. E una nipote speciale che ti vuole bene. Quello che ha fatto Dora è una cosa grandissima, molti nonni oggi sono soli. Siete un esempio per la nazione intera”, ha commentato Cannavacciuolo. Poi, con in mano un pacchetto, ha aggiunto: “Questa sera voglio farvi un regalo. Questo è il mio ultimo libro, mi hanno detto che il tuo piatto forte è la pasta e fagioli, ora voglio che ti alleni in cucina. Dentro c’è un segnalibro per fare la spesa. Vi aspetto a Villa Crespi con il vestito della domenica per mangiare insieme. Non preoccupatevi per il viaggio, pensiamo a tutto noi”. Baci, abbracci e lacrime. Così è terminata la storia di Dora e Amedeo. Il programma ha vinto la serata raccogliendo davanti al video 4.643.000 spettatori, pari al 26.4% di share.