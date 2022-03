Pare che a nulla sia servita la recente smentita di Francesco Totti sulla presunta crisi con Ilary Blasi, con cui è sposato da 17 anni. Nonostante le sue parole, infatti, nuovi rumors alimentano il gossip del momento. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello lanciato da Dagospia ieri 5 marzo. Il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che l’ex capitano giallorosso era sugli spalti dello Stadio Olimpico per assistere al match Roma-Atalanta. Insieme a lui il primogenito Cristian, 16 anni. A 60 metri di distanza, invece, Noemi con le amiche. Sì, Noemi Bocchi. La donna che, secondo i pettegolezzi, farebbe coppia con ‘il Pupone’ ormai da tempo. 60 metri non sono così pochi, ma bastano per riempire le pagine di cronaca rosa.