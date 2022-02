L’attacco criminale di Putin all’Ucraina è un post scriptum degli imperialismi del XX secolo, totalmente fuori sincrono rispetto al comune sentire delle opinioni pubbliche mondiali. Non solo per le nuove generazioni che la guerra, fredda o guerreggiata che fosse, l’hanno letta sui libri di storia, ma anche per quelle che l’hanno vissuta e poi archiviata. […]

La linea di Draghi Un decreto per le truppe: il governo amplia le missioni Ucraina-Russia – Oggi il premier informa il Parlamento Un Cdm per decidere su soldati, sanzioni e “difesa” energetica Di Wanda Marra

Sanzioni Mosca s’è preparata bene: ha le riserve per resistere Questa volta è probabile che le sanzioni imposte alla Federazione Russa non saranno di scarsa portata. Se la risposta militare, come ha annunciato Stoltenberg il segretario generale dell’alleanza atlantica, sarà per il momento destinata ad aumentare la presenza di truppe e attrezzature solo nei Paesi Nato più vicini al teatro di guerra ma non in […] Di Francesco Lenzi

Bruxelles Le sanzioni “senza precedenti” in realtà non sono così temibili Putin punta chiaramente a Kiev e a un nuovo assetto dell’Ucraina. La posizione delle truppe sul terreno, l’intensità crescente dei bombardamenti indicano questa volontà. Esclusa l’opzione militare – nessuno può auspicare una guerra aperta tra la Nato e la Russia e la stessa Nato la esclude categoricamente – all’occidente resta solo una strada fatta di […] Di Salvatore Cannavò

Non solo Open Immunità, quando la Consulta ha sconfessato il Parlamento B., Gasparri, Castelli e gli altri. Le Acrobazie giuridiche per evitare i processi, poi bocciate dalla Corte Di Ilaria Proietti

I migliori Aeroplanini, errori e veline: tutti sul parafulmine D’Incà Tra due fuochi – Il grillino, ministro per i Rapporti con il Parlamento, media nella guerra tra il governo e i partiti. In mezzo a tavoli perenni e veleni Di Luca De Carolis

A volte ritornano Autonomia: pressing leghista su Draghi Vertice – Salvini, Zaia e Fontana in pellegrinaggio dalla gelmini per fare una proposta al premier Di Gianluca Roselli

Regione Piemonte “Rimborsopoli bis”, condannati nove ex consiglieri È una storia risalente nel tempo, ma solo ieri è arrivata la sentenza di primo grado. Sono 9 le condanne nel processo su “Rimborsopoli-bis”, il caso degli ex consiglieri regionali della Regione Piemonte accusati, durante la legislatura 2006-2010, di aver utilizzato impropriamente i fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari. Secondo l’accusa, gli imputati avevano […] Di RQuotidiano

Effetto Cartabia Genova, slittano al 2024 i processi per furto e truffa La protesta è scattata dopo la nuova circolare del presidente del Tribunale di Genova Enrico Ravera: per una lunga lista di reati – tra cui furti, truffe, ricettazioni, mancati versamenti contributivi – non potranno essere fissate udienze prima del 2023 o addirittura 2024. “Un’amnistia mascherata”, protestano Enrico Scopesi e Vittorio Pendini, rappresentanti della Camera penale. […] Di Marco Grasso

Casellati “Trafficata” Amara e Paradiso a giudizio: ‘Traffico d’influenze illecite’ Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, è stato rinviato a giudizio a Roma per traffico di influenze. Per lo stesso reato il gup della Capitale ha mandato a processo anche Filippo Paradiso, ex poliziotto in servizio presso i palazzi istituzionali: prima udienza il 3 maggio 2023. Per l’accusa, tra il 2015 e il 2018, […] Di Vin. Bis.

“Infiltrazioni mafiose” Castellammare di Stabia, il Cdm ha deciso: il comune di Forza Italia sciolto per Camorra Forse consapevoli, forse no, che lo scioglimento per infiltrazioni mafiose deciso ieri dal Consiglio dei ministri era imminente, la giunta di Castellammare di Stabia (Napoli) guidata dal sindaco di Forza Italia, Gaetano Cimmino, nei giorni scorsi, aveva adottato un piano spiagge con 30 lottizzazioni per i privati e il piano urbanistico comunale. Prevederebbe una colata […] Di Vincenzo Iurillo

In Appello a Caltanissetta La Procura: “10 anni all’ex giudice Saguto” L’ex giudice Silvana Saguto era al “centro del rapporto corruttivo”, e avrebbe agito in modo “contrario ai doveri di ufficio”. La Procura generale di Caltanissetta ha chiesto in appello la condanna a 10 anni per l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Una pena superiore alla condanna di primo grado: 8 […] Di Saul Caia

Torino Ergastolo al marito femminicida: “Cultura maschilista e selvaggia” Nessuna attenuante per Massimo Bianco, la guardia giurata di 49 anni che uccise a colpi di pistola la moglie. Ieri è arrivata la condanna è l’ergastolo. La Corte di Assise di Torino non accoglie la linea della procura, che aveva chiesto 30 anni di carcere, e accetta quella dell’avvocato Stefano La Notte, parte civile per […] Di RQuotidiano

La curva Il contagio frena, ma un po’ meno. Domenica prime dosi di Novavax Mercoledì il premier Mario Draghi ha annunciato che lo stato di emergenza in scadenza il 31 marzo non sarà rinnovato. Un segnale da molti interpretato, giustamente, come un primo passo decisivo per il ritorno alla normalità, ma anche (un po’ meno giustamente) come l’annuncio della fine dell’epidemia. I numeri infatti sono ancora piuttosto e – […] Di RQuotidiano

Il dossier Gas, grano & C.: le sanzioni infiammano i rincari I contraccolpi della rappresaglia – Nuove misure, l’ulteriore stretta anti-Russia fa esplodere i prezzi dei fossili: le bollette saliranno ancora. Guai anche per gli alimentari: Kiev è il granaio d’Europa Di Nicola Borzi

Intermonte sul caso Torzi “Mai investito in Sanità. Noi soltanto agenti” “Mai investito” in obbligazioni sanitarie. L’istituto di credito Intermonte ieri ha smentito “di aver investito, promosso o sollecitato l’investimento” nelle obbligazioni con sottostanti crediti sanitari effettuate da Gianluigi Torzi, al centro dell’indagine della Procura su una presunta truffa da 1 miliardo. In una nota la società precisa di avere “svolto esclusivamente un ruolo di agente […] Di RQuotidiano

Cantanti Al Bano si redime sullo zar e Vasco dice no “Putin non è pazzo, se ha attaccato una ragione l’avrà. Ma io, che l’ho sempre apprezzato per quello che ha fatto per la Russia, non vado oltre nel giudizio vedendo ciò che accade oggi. Evidentemente ha una faccia nascosta che non conosco”, ammette Al Bano, storico ammiratore dell’uomo forte del Cremlino. “Perché questo conflitto”, riflette […] Di Stefano Mannucci

Le nomine del Csm Creazzo, procuratore di Open, lascia Firenze. E Renzi insinua ancora: “Qualcosa lì non va” Puntuale arriva, in serata, l’attacco ormai quasi quotidiano di Matteo Renzi a un magistrato che lo ha indagato. Ieri, il senatore di Italia Viva è tornato a prendersela con Giuseppe Creazzo che ha ottenuto dal Csm il trasferimento come pm alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria. La richiesta è dovuta al fatto che […] Di Antonella Mascali

Al ministero dagli anni 80 Morta Liliana Ferraro: collaborò con Falcone È deceduta ieri Liliana Ferraro, magistrato di lungo corso che poi prestò servizio presso il ministero della Giustizia nel periodo delle stragi mafiose. È stata una delle più strette collaboratrici di Giovanni Falcone, che conobbe nel 1982 durante un convegno, e fu lì che nacque l’amicizia scaturita nella collaborazione tra i due in via Arenula. […] Di RQuotidiano

Kramatorsk (regione del Donbass) Donbass, le infermiere in trincea: “Sentiamo già i loro kalashnikov” “Fottuti bombardamenti. I loro kalashnikov sono già qui in città. Dobbiamo ammazzarli in fretta e per sempre”. Nadijka, 34 anni, volontaria para-medico nel corpo in mimetica degli “Hospitalers”, è all’ospedale di Avdiivka, una delle città che si trovano lungo i 450 chilometri di linea di confine in Donbas. Alla sua famiglia, a Lviv, preferisce non […] Di Andrea Carrubba

Guerra-lampo La manovra a tenaglia spacca in due il nemico L’esercito russo ha aperto tre fronti contemporaneamente: a Nord dal confine bielorusso, a Est nel Donbass, a sud in Crimea. I movimenti delle truppe di Mosca sono iniziati ieri poco prima dell’alba. Subito le autorità ucraine hanno immaginato la portata dell’attacco. Ma quando le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale si è capito che i […] Di Cosimo Caridi

Guerra a est – bombe & affari Il ruggito del coniglio Joe: “Putin criminale, pagherà” La Russia pagherà caro l’attacco “premeditato e senza giustificazioni” all’Ucraina e Vladimir Putin diventerà “un paria sulla scena internazionale”: lo ha detto ieri sera il presidente Usa, Joe Biden, annunciando una serie di sanzioni che colpiscono la finanza, l’economia e il commercio russi e diverse personalità della nomenklatura, studiate apposta per massimizzare il danno inferto […] Di Giampiero Gramaglia

Russia – Cremlino: “Non interferite” Vladimir e i “nazi”: un ritorno al secondo conflitto mondiale Vietato dire “guerra” – Il Cremlino la chiama “operazione speciale”. Mosca intima a Kiev: siate neutrali. Migliaia di pacifisti arrestati Di Michela A.G. Iaccarino

I faraoni del calcio Qatar 2022, gli stadi come nuove piramidi Ricerca del consenso – La famiglia al-Thani ha messo le mani sui Mondiali. Gli impianti sportivi – che sono costati la vita a decine di migliaia di operai – sono la vetrina di un potere famelico, che vuole attrarre investimenti. A ogni costo – Di Sergio Rinaldi Tufi

Lettere d’autore Rilke esiliato nel castello sotto “la tempesta” creativa Lunedì esce il carteggio del poeta che si rinchiuse nel maniero svizzero di Muzot per portare a termine le “Elegie duinesi” e scrivere i “Sonetti a Orfeo” Di Camilla Tagliabue