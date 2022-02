“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”. Attraverso un video, pubblicato sui canali social, Francesco Totti smentisce le notizie di questi giorni sulla sua presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi. L’idolo dei tifosi giallorossi si è anche rivolto ai giornalisti: “Fate attenzione perché di mezzo ci sono anche dei bambini”. Poco dopo il video di Totti, anche Ilary ha postato sulla sua pagina Instagram una storia in cui si vede tutta la famiglia a cena al ristorante, con la showgirl che scherza con il ristoratore.