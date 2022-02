Per il quotidiano La Repubblica non ci sono dubbi: è finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo. Lui avrebbe già una nuova fiamma, di nome Noemi (Bocchi: è Dagospia a pubblicare cognome e foto). Capelli lunghi, lisci e biondi. Il Pupone era con lei allo stadio durante il match Roma-Genoa, che si è tenuto lo scorso 5 febbraio allo Stadio Olimpico. Seduti vicini ma non vicinissimi. Pare che la storia tra l’ex capitano della Roma e la ragazza, laureata in economia, vada avanti già da mesi.

L’ex marito di lei sarebbe un imprenditore, ex dirigente di una squadra laziale di dilettanti con giovanili elite. L’ambiente dunque, è sempre quello. I due condividono anche un’altra passione: quella per il padel. Talmente vicini, ormai, che lei sarebbe anche scappata da una festa in un noto locale nella zona di Colle Oppio per andare ad aiutare Totti, coinvolto in un incidente in macchina (nulla di grave, fortunatamente). Per i fan di Totti e Ilary un’altra batosta. Al momento, però, non è arrivata nessuna conferma né smentita dai diretti interessati. E quanto pesa questo silenzio.