Dopo vent’anni d’amore e quasi 17 di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero a un passo dall’addio. Anzi, secondo il Corriere della Sera vivrebbero già da separati in casa, nella loro megavilla all’Eur, a Roma. È la fine di un mito, di un’epoca, di una delle (poche) certezze tutte italiane. Per tutti questi anni hanno rappresentato una delle coppie inossidabili dello spettacolo, i Sandra e Raimondo dei social prima ancora che ci pensassero Fedez e Chiara Ferragni a intrattenere i fan con i battibecchi familiari. La “Letterina e il calciatore” non si amano più. È stato Dagospia a lanciare la bomba nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio: da lì è partita la valanga delle indiscrezioni. In molti hanno fatto subito notare come già negli ultimi mesi ci fossero stati segnali di una crisi tra loro: alla festa per i 45 anni di Totti, ad esempio, Ilary non c’era. E anche sui rispettivi profili social era progressivamente sparita la vita di coppia.

Secondo il Corriere della Sera, mancherebbero solo le carte legali ad ufficializzare la separazione. Il motivo? “Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv -si legge sul quotidiano milanese -. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.

Si parla poi di una litigata tra i due il 5 febbraio scorso, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo. Fa un po’ strano, ammettiamolo, pensare che sia davvero finita tra Totti e Blasi, sopratutto dopo averli visti tanto affiatati in tutti questi anni, il culmine nella serie tv “Speravo de morì prima”. Eppure, con parole che oggi vengono bollate come “profetiche”, in una recente intervista proprio Ilary aveva detto: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”. Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali. Non resta che attendere sviluppi.