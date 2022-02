errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzione che non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione”. A rivendicarlo in Aula il senatore del gruppo Misto-LeU, Pietro Grasso, nel corso delle dichiarazioni di voto “Credo siache non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione”. A rivendicarlo in Aula il senatore del gruppo Misto-LeU,, nel corso delle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open – Renzi , annunciando il voto contrario di Leu. L’ex presidente del Senato ha ricordato come i messaggi corrispondenza, né costituiscono attività di intercettazione“, ma sono da considerarsi come semplici “documenti”, ricordando anche come ci sia a confermarlo una “consolidata giurisprudenza della Cassazione”. su Whatsapp oggetto della discussione “non rientrano nella nozione dima sono da considerarsi come semplici “documenti”, ricordando anche come ci sia a confermarlo una

Grasso ha sottolineato come al contrario “la relazione considera l’acquisizione dei messaggi come sequestro di corrispondenza, e conclude che occorre in ogni caso l’autorizzazione preventiva a prescindere dalla circostanza dell’utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare e a prescindere che il sequestro avvenga verso terzi. Vorrei che l’aula comprendesse l’abnormità di tale pretesa, proprio per l’imprevedibilità ex-ante dell’esistenza del dato riferibile al parlamentare. L’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente dell’autorizzazione della Camera di appartenenza”. “Inoltre i documenti, pur legittimamente sequestrati a un terzo, per la mancanza di autorizzazione preventiva risulterebbero inutilizzabili anche nei suoi confronti, estendendo di fatto le prerogative parlamentari anche ai non parlamentari. Basterebbe che in un telefono sequestrato ad un mafioso vi fosse un Whatsapp a un parlamentare per determinarne l’inutilizzabilità anche nei confronti del mafioso”, ha aggiunto Grasso.