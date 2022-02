Le immagini girate a un passo dalla colata lavica scesa in concomitanza al nuovo intenso parossismo che ha visto protagonista il cratere di Sud Est dell’Etna nella giornata di lunedì 21 febbraio. La colata è apparsa ben alimentata, forse complice anche il fatto che il cratere di sud-est ha subito profonde deformazioni dopo l’eruzione di 10 giorni fa e quindi la lava ha trovato una via più facile per proseguire verso valle. Attorno alle 19 del 21 febbraio è cessata l’attività esplosiva al Cratere di Sud Est dell’Etna, come ha reso noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.