“Eliminare il green pass per bar e ristoranti all’aperto e per tutte le attività all’esterno? Il governo sta lavorando per riportare il Paese alla normalità, è indubbio che l’obiettivo è arrivare a un graduale allentamento delle misure restrittive. A oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato d’emergenza”. A dirlo, intervistato da Simone Spetia a 24Mattino, su Radio 24, è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Che però ha aggiunto: “Resta fondamentale portare a termine le terze dosi per chi ancora non l’ha ricevuta. Dobbiamo somministrarne ancora dieci milioni”.

Audio Radio24