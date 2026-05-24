Il mondo FQ

Mondo

live

Ultimo aggiornamento: 9:48

Media: “L’accordo Iran-Usa prevede tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”. Resta aperto il nodo del nucleare

di Redazione Esteri
Il contenuto della bozza d'intesa anticipato da Axios: cessate il fuoco anche in Libano. L’Iran avrebbe inoltre accettato di bonificare lo stretto dalle mine. In cambio, gli Stati Uniti fermano il blocco dei porti iraniani. Il programma nucleare resta oggetto di negoziato
Media: “L’accordo Iran-Usa prevede tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”. Resta aperto il nodo del nucleare
Icona dei commenti Commenti
In Evidenza

Axios: “Nella bozza dell’accordo Iran-Usa tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”

Entrambe le parti firmerebbero un memorandum d’intesa (Mou) della durata di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Durante il periodo di 60 giorni, lo Stretto di Hormuz sarebbe aperto senza pedaggi e l’Iran avrebbe accettato di bonificare lo stretto dalle mine. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni per permettere all’Iran di vendere liberamente il petrolio.

Secondo quanto riferito dal funzionario, l’Iran voleva lo sblocco immediato dei fondi e la revoca permanente delle sanzioni, ma gli Stati Uniti hanno affermato che ciò sarebbe avvenuto solo dopo che fossero state fatte concessioni concrete. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione: il progetto di memorandum include l’impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari e a negoziare la sospensione del suo programma di arricchimento dell’uranio e la rimozione delle sue scorte di uranio altamente arricchito, ha affermato il funzionario statunitense. Secondo due fonti ben informate, l’Iran avrebbe fornito agli Stati Uniti, tramite i mediatori, impegni verbali in merito alla portata delle concessioni che è disposto a fare sulla sospensione dell’arricchimento e sulla rinuncia al materiale nucleare.

Gli Stati Uniti accetterebbero di negoziare la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani durante il periodo di 60 giorni, sebbene tali misure verrebbero attuate solo nell’ambito di un accordo finale la cui effettiva attuazione sia verificabile. Le forze statunitensi mobilitate negli ultimi mesi rimarranno nella regione per un periodo di 60 giorni e si ritireranno solo se verrà raggiunto un accordo definitivo.

Sempre stando ad Axios, la bozza chiarisce anche che la guerra tra Israele e Hezbollah in Libano avrebbe fine. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso preoccupazione per tale condizione durante una telefonata con Trump ieri, ha detto un funzionario israeliano. In ogni caso, secondo il funzionario Usa, se Hezbollah tentasse di riarmarsi o di istigare attacchi, Israele sarebbe autorizzato ad agire per impedirlo. 

Momenti chiave

  • Netanyahu preoccupato per il rinvio sul nucleare
  • Nyt: "L'accordo sblocca 25 miliardi di beni congelati"
  • Axios: “Nella bozza dell’accordo Iran-Usa tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”
  • Iran: "Nessun impegno sul nucleare, da Trump propaganda"
  • New York Times: "C'è accordo sul nucleare". Ma Teheran smentisce
    • 09:48

      Netanyahu preoccupato per il rinvio sul nucleare

      Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso al presidente Usa Donald Trump preoccupazione su due punti specifici dell’accordo in fase di definizione con l’Iran, cioè il rinvio dei negoziati sul nucleare a un secondo momento e il fatto che il cessate il fuoco in Iran sarebbe collegato a quello in Libano. È quanto riporta l’emittente israeliana Kan, citando fonti. Secondo Axios, il memorandum di intesa di cui si sta discutendo nelle ultime ore introdurrebbe una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni e conterrebbe una clausola che porrebbe fine ai combattimenti anche in Libano. “Netanyahu ritiene, così come l’establishment della sicurezza israeliana, che gli iraniani stiano prendendo tempo e che tra altri 60 giorni il problema dell’intransigenza iraniana riemergerà”, riferisce Kan, citando una fonte secondo cui il rinvio dei negoziati sul nucleare implica che “la possibilità di un attacco all’Iran nel prossimo futuro, per cui il primo ministro Netanyahu ha insistito, è fuori discussione”. Sempre secondo l’emittente israeliana, il fatto che l’Iran avrebbe acconsentito a spostare le scorte di uranio altamente arricchito fuori dal suo territorio sarebbe per Israele un punto molto importante.  

    • 09:46

      Nyt: “L’accordo sblocca 25 miliardi di beni congelati”

      Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti sbloccherà 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all’estero. Lo riporta il New York Times, citando tre alti funzionari iraniani.  

    • 09:34

      Axios: “Nella bozza dell’accordo Iran-Usa tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”

      Entrambe le parti firmerebbero un memorandum d’intesa (Mou) della durata di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Durante il periodo di 60 giorni, lo Stretto di Hormuz sarebbe aperto senza pedaggi e l’Iran avrebbe accettato di bonificare lo stretto dalle mine. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni per permettere all’Iran di vendere liberamente il petrolio.

      Secondo quanto riferito dal funzionario, l’Iran voleva lo sblocco immediato dei fondi e la revoca permanente delle sanzioni, ma gli Stati Uniti hanno affermato che ciò sarebbe avvenuto solo dopo che fossero state fatte concessioni concrete. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione: il progetto di memorandum include l’impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari e a negoziare la sospensione del suo programma di arricchimento dell’uranio e la rimozione delle sue scorte di uranio altamente arricchito, ha affermato il funzionario statunitense. Secondo due fonti ben informate, l’Iran avrebbe fornito agli Stati Uniti, tramite i mediatori, impegni verbali in merito alla portata delle concessioni che è disposto a fare sulla sospensione dell’arricchimento e sulla rinuncia al materiale nucleare.

      Gli Stati Uniti accetterebbero di negoziare la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani durante il periodo di 60 giorni, sebbene tali misure verrebbero attuate solo nell’ambito di un accordo finale la cui effettiva attuazione sia verificabile. Le forze statunitensi mobilitate negli ultimi mesi rimarranno nella regione per un periodo di 60 giorni e si ritireranno solo se verrà raggiunto un accordo definitivo.

      Sempre stando ad Axios, la bozza chiarisce anche che la guerra tra Israele e Hezbollah in Libano avrebbe fine. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso preoccupazione per tale condizione durante una telefonata con Trump ieri, ha detto un funzionario israeliano. In ogni caso, secondo il funzionario Usa, se Hezbollah tentasse di riarmarsi o di istigare attacchi, Israele sarebbe autorizzato ad agire per impedirlo. 

    • 09:33

      Iran: “Nessun impegno sul nucleare, da Trump propaganda”

      Il presidente Usa Donald Trump “aveva precedentemente dichiarato che i negoziati sul programma nucleare iraniano erano una delle condizioni principali e indispensabili per qualsiasi accordo. Tuttavia l’Iran non ha assunto alcun impegno e la questione nucleare non è stata affatto discussa in questa fase”. Lo scrive l’agenzia di stampa iraniana Fars, legata ai Pasdaran, secondo cui inoltre “l’affermazione di Trump secondo cui lo Stretto di Hormuz tornerà alla situazione precedente non è vera” perché “sulla base dell’ultimo testo scambiato, in caso di potenziale accordo lo Stretto di Hormuz continuerà a essere sotto la gestione dell’Iran”. “Va notato che i funzionari americani hanno riconosciuto in diversi messaggi all’Iran che i post di Trump hanno principalmente scopi promozionali e sono destinati al consumo mediatico all’interno degli Stati Uniti, e hanno raccomandato di non prestare attenzione a queste dichiarazioni”, aggiunge Fars

    • 09:32

      New York Times: “C’è accordo sul nucleare”. Ma Teheran smentisce

      Nell’accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, Teheran si impegnerebbe a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito e a sospendere l’arricchimento dell’uranio oltre il 3,6% per dieci anni. Lo scrive il New York Times citando fonti informate sul contenuto del documento, ma Teheran ha smentito. Sono “completamente false” le notizie secondo cui l’Iran ha intenzione di trasferire l’uranio altamente arricchito all’estero o di sospendere l’arricchimento oltre il 3,6% per un decennio, hanno riferito fonti iraniane all’agenzia di stampa Tasnim. I funzionari iraniani insistono sul fatto che l’attuale accordo si concentra sulla fine della guerra e non interessa il programma nucleare iraniano.

    TRUMP POWER

    di Furio Colombo 12€ Acquista