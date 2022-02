In piazza Castello, a Torino, dove come ogni sabato si sono ritrovati i No Green Pass per partire in corteo, oggi è successo qualcosa di diverso: mentre i manifestanti contro il certificato verde iniziavano a sfilare, un artista di strada ha messo nelle casse il verso della pecora. Loro, in risposta, gli hanno staccato l’attrezzatura e lo hanno accerchiato: “La pecora sei tu”.