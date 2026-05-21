Due fratellini di 4 e 5 anni trovati in lacrime sul ciglio di una strada vicino a Comporta. La madre e il compagno fermati a Fatima con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti.

Seduti sul ciglio di una strada, soli, sporchi di terra e in lacrime, stringevano soltanto un’arancia, una pera e due bottigliette d’acqua. I due fratellini francesi di 4 e 5 anni sono stati trovati così martedì sera vicino a Comporta, rinomata località balneare a sud di Lisbona, dopo essere stati abbandonati in una zona di boscaglia. Ai soccorritori hanno raccontato una storia inquietante: bendati con la promessa di andare a cercare un giocattolo nascosto, si sarebbero ritrovati da soli nel bosco. “Quando abbiamo tolto le bende, la macchina di mamma non c’era più”, avrebbe detto il maggiore dei due.

Per l’abbandono dei bambini è stata arrestata a Fatima, nel centro del Portogallo, la madre dei piccoli, una donna francese di 41 anni, fermata insieme al compagno di 55 anni. Entrambi sono accusati di abbandono di minori e maltrattamenti, secondo quanto riferito dalla gendarmeria francese. Le autorità francesi e portoghesi hanno collaborato nelle ultime ore per rintracciare la donna, scomparsa dalla sua abitazione di Colmar, nell’est della Francia. A dare l’allarme era stato il padre dei bambini, separato dalla madre e titolare soltanto del diritto di visita.

A salvare i due piccoli è stato un automobilista di passaggio che li ha notati seduti a terra lungo una strada nazionale. L’uomo si è fermato immediatamente e li ha portati nel forno gestito dalla sua famiglia. “Abbiamo chiamato subito la polizia, dicendo che avevamo trovato due bambini da soli, ma nessuno li capiva perché parlavano francese”, ha raccontato la madre dell’automobilista, 76 anni. Solo grazie all’intervento di un medico che conosce il francese è stato possibile ricostruire quanto accaduto.

I bambini sono stati trovati in buone condizioni di salute, anche se uno dei due era stato punto da una zecca nella zona boschiva dove erano stati lasciati. Nel frattempo il padre dei piccoli si è presentato alla polizia denunciando la sottrazione di minori. Agli investigatori ha detto di non conoscere le ragioni della fuga dell’ex compagna, che aveva la custodia dei figli.

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