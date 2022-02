“I social li uso molto per la musica, per lavoro, quando devo far uscire un pezzo e cerco di usarli solo per quello e non tanto per raccontare la sfera privata. Sono uno a cui certe cose piace tenerle riserve, anche a voi ragazzi dico certe cose è bellissimo tenerle riservate: pensate che brutto se tutti sapessero tutto di voi. Avere cose che sapete solo voi è molti più fico“. A parlare così è Blanco che insieme a Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo e che ha partecipato all’iniziativa della Polizia per il Safer Internet, “Cuoriconnessi“. La sicurezza online: uniti contro il cyberbullismo si sono collegati oltre 270 mila studenti italiani in una diretta streaming. “Il web è un’arma a doppio a taglio, dipende da come lo si usa: è sicuramente un’evoluzione incredibile perché ci fa essere sempre collegati con tutti e perché se vuoi fare qualcosa puoi farlo, non ti annoi mai. Però usarlo in modo sbagliato ti mette davvero in pericolo e certe persone non lo capiscono, soprattutto i ragazzi. Sono un ragazzo anch’io e non voglio fare il maestro di vita. Però dico di stare attenti”, ha aggiunto il cantautore 19enne. E ancora, Blanco ha specificato che certo non è bello essere presi di mira dagli haters ma che “devi sempre calibrare la cosa, devi sempre pensare che la vita va avanti perché ogni cosa che farai non andrà bene a tutti. Quindi in primis è che vada bene a te stesso e penso che questo ti possa dare più personalità. Vi dico di non dare troppo retta perché la maggior parte è dovuta ad altri motivi di rabbia e di invidia”.