Belén Rodriguez, 37 anni, è pronta per una nuova avventura televisiva: Le Iene. La showgirl argentina condurrà il programma di Italia 1 insieme a Teo Mammucari a partire da domani 9 febbraio. “Nella vita privata sono diventata una iena a forza di prendere bastonate”, ha rivelato Belén al Corriere. Poi ha spiegato: “Sarò più persona e meno personaggio. Anche Maria De Filippi mi ha detto che Le Iene possono fare per me, che è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farmi vedere in un’altra veste. Lei è la mia mamma televisiva. Mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza ‘Tu sì que vales‘. Non è da tutti, è una grande donna altruista”.

Poi, sulla vita familiare ha rivelato: “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”. Belén infatti è mamma di Santiago (8 anni), avuto con Stefano De Martino mentre da 7 mesi è diventata mamma anche di Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, con cui la liaison è già finita. Ma di relazioni e vita privata non vuole parlarne: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità (come dimostrano le foto, ndr). Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha concluso infine.