Troppe chiacchiere della giornalista del TG1 durante la diretta dei funerali di Monica Vitti. È Dagospia a sparare a zero sulla “telecronaca” della giornalista Barbara Capponi e della sua ospite, Laura Delli Colli. “Dopo i primi dieci minuti di messa, è stato un continuo parlare: durante il Salmo responsoriale, durante l’Alleluia, perfino durante l’inizio del Vangelo”, scrive Dago. “Praticamente, durante tutta la cerimonia, quando il prete stava un attimo zitto, Capponi riempiva il vuoto parlando dei film e dei personaggi interpretati dalla grande attrice. Il sacerdote pregava e loro parlavano di questo o di quel film”.

Poi la stoccata verso la direttrice del TG1: “Del resto è lo stile Maggioni e Ansaldo: la notizia sono io che parlo, non quello che succede”. Infine Dago riporta addirittura il fatto che perfino in Vaticano quello che è accaduto in diretta sabato scoro non è passato inosservato: “È stato chiesto alla Cei di protestare formalmente, ma il responsabile delle comunicazioni, il laico Vincenzo Corrado, non lo vuole fare per motivi personali. Ma se da Oltretevere insistono, forse sarà costretta a intervenire direttamente la dirigenza della Cei”.