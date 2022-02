“I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova rispetto alle ultime nove settimane, in cui c’è stata una crescita molto marcata dei casi, siamo arrivati ad un livello di incidenza assolutamente elevato. Però ormai da più di sette giorni c’è una controtendenza e una prima riduzione dei casi, per dare un numero nell’ultima settimana abbiamo avuto circa il 30% di casi in meno rispetto alla settimana precedente. C’è un segno meno significativo nei casi, che però restano molto alti, e c’è un segno meno anche sulle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in area medica”. Lo ha detto a e-VENTI, su Sky Tg24, il ministro della Salute Roberto Speranza.