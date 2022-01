Da Tintin ai Puffi, da Blake&Mortimer a Boule e Bill, fino a Lucky Luke, Spirou e Largo Winch. Il passaporto belga si rifà il look e rende omaggio al mondo del fumetto. Le pagine non saranno più monotone, ma animate, appunto, dai personaggi dei fumetti.

L’idea – ha spiegato il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di “rappresentare il nostro paese, la sua arte e la sua cultura”, con un “tocco di talento, competenza, umiltà, umorismo”.

Le immagini contengono elementi di sicurezza aggiuntivi, che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti-frode a 48, dai 24 precedenti. Il documento conterrà inoltre un codice a barre per i dati personali del titolare. Il prezzo resta invariato, 65 euro per gli adulti e 35 per i minori. Il passaporto con la nuova veste grafica sarà disponibile dal 7 febbraio.