Durante la puntata del Grande Fratello Vip6 andata in onda ieri 28 gennaio, si è inevitabilmente tornato a parlare del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Così il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni all’attore di CentoVetrine in merito al rapporto che intercorre tra lui e le due donne. L’ex concorrente del Gf ha spiegato di vivere un amore libero con la moglie Delia, anche lei d’accordo. Soleil sarebbe dunque il terzo incomodo? “Io sono molto aperta, capisco anche il loro rapporto ma a me Delia non piace proprio. E poi non potrei mai essere ‘l’altra della situazione'”, ha tuonato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quindi il padrone di casa ha interpellato le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha commentato: “Io pensavo di essere evoluta, ma proprio… zero”, ha esordito. “C’è mai stata una situazione così, un po’ borderline con Paolo (Bonolis, suo marito dal 2002, ndr)?”, ha chiesto Signorini. La risposta di Bruganelli ha lasciato tutti senza parole: “Lui con un uomo o io con una donna? Lui con un uomo sì, però adesso non posso dirlo. Vabbè, lui sa“. Gelo. “Interessante, hai aperto un mondo”, ha infine commentato Signorini. Il web è letteralmente esploso e anche i fan del reality hanno apprezzato: il programma ha infatti vinto la serata intrattenendo 3.448.000 telespettatori, pari al 21,8% di share.

Secondo alcune testate online Bruganelli al termine della puntata ha poi rettificato via social: “Paolo con un uomo? Poi vi racconteremo, non è mai stato con un uomo, ma Paolo è un uomo che piace e piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un avance da parte di un uomo molto famoso che purtroppo non c’è più”. Il post in questione, però, non è visibile sul suo account. Il riferimento potrebbe essere a Freddie Mercury che lo stesso conduttore di Ciao Darwin ha citato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.