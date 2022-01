“Dobbiamo dirvi una cosa: vi saluta Sergio!”, inizia così il post pubblicato sui social da Le Bimbe di Sergio Mattarella giovedì 27 gennaio. Si tratta di una fan page che ammira e segue il Capo dello Stato uscente, realizzando meme e divertenti vignette con protagonista proprio l’amato Presidente. La pagina – più di 56.000 mi piace sommando tutti i social – ha spiegato: “Qualche mese fa abbiamo scritto al nostro presidente della Repubblica per augurargli un felice compleanno (è nato il 23 luglio 1941, ndr) e, mai l’avremmo immaginato, lui ineludibilmente ci ha risposto”.

In seguito gli amministratori della pagina hanno aggiunto: “Ci ha regalato il giorno più bello della nostra vita! E oggi vogliamo condividere con voi quest’emozione. Ci scrive che ha seguito ‘la nostra iniziativa (con qualche INIZIALE imbarazzo)’ e che ‘è davvero lieto di apprendere, ancora una volta, dell’attenzione dei giovani nei confronti della vita delle istituzioni’. Infine hanno concluso: “Siate fier* di essere bimbe! E Grazie Presidente. Ps: abbiamo messo in imbarazzo il presidente della Repubblica, se qualcuno sa il perché ce lo dica”.

Numerosi i like e i commenti sotto al post. In tanti hanno ironizzato sulla grafia del Presidente: “Da qualche parte deve esserci scritto paracetamolo 1000 mg”, ha commentato una ragazza. E ancora un altro utente ha scritto: “Il mio medico scrive meglio… ma a Sergio si perdona tutto. Resta con noi Presidente!”. Ad ogni modo tutti hanno apprezzato il gesto di Mattarella e in particolar modo la scelta di rispondere con una lettera “scritta a mano, come una volta“, ha commentato un altro fan.